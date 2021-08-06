تفعيل الإنذارات.. صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

الوكيل الاخباري - أفادت مصادر العربية/الحدث، الجمعة، بأن هناك أنباء عن اعتراض 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل.



وكشف مصدر أمني في بيروت عن أن صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان اليوم.

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كما نقلت المعلومات أن الجيش الإسرائيلي فعّل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان.



وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة "دوف" العسكرية.

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