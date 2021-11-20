تفكيك خلية إرهابية ضمت 20 عنصرا في تونس

الوكيل الإخباري-تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني التونسي من تفكيك خلية إرهابية ضمت 20 عنصرا بولاية جندوبة.

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وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن "نشاط الخلية المذكورة تركز على القيام بعمليات رصد بعض المؤسسات الحيوية بالجهة وتمركز الوحدات الأمنية".



وأضافت: "بتعميق التحريات في شأن المظنون فيهم، تبين أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنية جراء تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية".



وتابعت: "بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومواصلة الأبحاث".



وقبل ست سنوات، قتل مسلح من تنظيم "داعش" 39 أجنبيا بالرصاص على شاطئ مدينة سوسة مما أدى إلى نزوح جماعي للسياح وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي.



ومنذ ذلك الحين أصبحت تونس أكثر فاعلية في منع الهجمات والرد عليها لكن الخلايا النائمة لا تزال تمثل تهديدا خاصة مع عودة الجهاديين من سوريا والعراق وليبيا.

روسيا اليوم