الجمعة 22-04-2022
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تفويج أكثر من 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

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الجمعة، 22-04-2022 12:50 م

تفويج أكثر من 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

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الوكيل الاخباري - كشف وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من (4.200.000) معتمر بالمسجد الحرام وذلك وفق ضوابط الإجراءات الإحترازية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.اضافة اعلان


وتكاتفت جهود وكالة التفويج وإدارة الحشود والجهات المشاركة لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين مع الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار الحجيلي، إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

وأفاد بأن الوكالة والجهات ذات العلاقة سخرت كامل طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

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