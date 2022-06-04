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تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

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السبت، 04-06-2022 12:23 م

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري- أفادت شبكة "NBC News" نقلا عن مسؤولين بأن زيارات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المخططة إلى المملكة العربية السعودية واسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر، تم تأجيلها حتى يوليو.

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ونقلت "NBC News" عن مصادر قولها إن "البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل".

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة "NBC News": "نحن نعمل في رحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي و "نحن نعمل على تأكيد التواريخ..عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك".

وأوضح دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان للشبكة أن "التوقف في السعودية لن يتم في أواخر يونيو"، فيما ذكر مسؤولان أمريكيان أن "الرحلة إلى إسرائيل تم تأجيلها"، حيث كان من المتوقع أن تتم كلتا الزيارتين في رحلة بايدن المقررة مسبقا إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر.

هذا ولم يتضح على الفور سبب التأخير، بينما أشار الدبلوماسي الأجنبي ومسؤولان للشبكة إلى أنهم "علموا يوم أمس الجمعة بخطط السفر المؤجلة".

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن "التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى"، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على مسار السفر، ولم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية في واشنطن على الفور على الاستفسارات مساء أمس الجمعة.

وتعرضت خطط بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية للتدقيق السريع بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في البلاد وتعليقات الرئيس السابقة حول الدولة الغنية بالنفط، بحسب ""NBC News".

هذا وكتبت مجموعة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية إلى بايدن هذا الأسبوع قائلة إنه إذا سافر إلى المملكة ، فيجب عليه إثارة قضايا "المساءلة" بشأن العلاقات المزعومة بين بعض الخاطفين في 11 سبتمبر والمسؤولين السعوديين، حسبما ذكرت "NBC News".

وكانت شبكة "NBC News" قد أفادت يوم الخميس الماضي بأنه من المتوقع أن يزور بايدن السعودية وإسرائيل هذا الشهر، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

وسئل بايدن من قبل أحد المراسلين صباح أمس الجمعة عن تقارير عن رحلة إلى المملكة العربية السعودية، فقال إن التوقف كان ممكنا لكن ذلك "ليس متأكدا مما إذا كنت سأذهب".

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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