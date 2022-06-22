تقرير الطب الشرعي يكشف السبب الرئيسي لوفاة طالبة المنصورة

الوكيل الإخباري - أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة المصرية نيرة أشرف أن سبب الوفاة يعود إلى تلقيها طعنتين في البطن وجرح ذبحي في الرقبة، وجاء التقرير ليبين السبب الرئيسي والمباشر للوفاة، وتم الانتهاء من التقرير المبدئي وجار إرساله إلى جهات التحقيق.

اضافة اعلان



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا بمقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «نيرة أشرف» 20 سنة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب.



وبالفحص تبين أنها مصابة بطعنتين في البطن وجرح ذبحي في الرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل لها «يدعى محمد عادل» بكلية الآداب، وكشفت التحريات أن المتهم كان يطارد المجني عليها منذ عدة أشهر بهدف الارتباط بها ولكنها رفضته، وحررت عدة محاضر ضده بعدم التعرض بمعرفة والدها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.



نقل الجثة للمشرحة

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة رسميًا، كما قررت جهات التحقيق وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

البيان