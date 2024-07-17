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الأربعاء، 17-07-2024 10:00 ص

"تقرير صادم" عن جرحى الحرب في السودان

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، أن ثلث الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لإصابات مرتبطة بالحرب في السودان "هم من النساء أو الأطفال دون العاشرة".

وتعرضت مستشفيات المنظمة، وهي المرافق الطبية الوحيدة العاملة في معظم أنحاء الدولة التي تمزقها الحرب، لهجمات متكررة، حسبما قال رئيسها كريستوس كريستو لوكالة فرانس برس في بورت سودان.

ومنذ أبريل 2023 قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال كريستو إن العديد من المنظمات اختارت "موقفًا متحفظًا وهو الانتظار لمعرفة كيفية تطور النزاع".

وجاءت تصريحاته فيما تتواصل محادثات في جنيف بين موفد دولي ووفدين يمثلان طرفي الحرب ، حاليًا، مع تفشي خطر المجاعة وعدم ظهور أي مؤشرات على توقف الحرب، "نطلب من المنظمات الأخرى، وخاصة وكالات الأمم المتحدة، العودة وبذل المزيد من الجهود"، وفق كريستو.

وقال الطبيب المخضرم إن العديد من المنظمات أفادت بمواجهة "تحديات مالية" حادة نتيجة النقص المزمن في التمويل للسودان.

ويقول المسعفون الذين كثيرًا ما يُستهدفون من طرفي النزاع إنه تم التخلي عنهم، فيما يشكو العاملون في المجال الإنساني من أن العمل أصبح شبه مستحيل.

ولم تتمكن معظم منظمات الإغاثة من إرسال مساعدات إلا إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش، فيما اتهمت الأمم المتحدة الطرفين بوضع "عوائق منهجية" و"حرمان متعمد" من الوصول للمساعدات الإنسانية.

وقال كريستو: "ما زلنا نعاني من أعمال نهب وتعرض الطواقم الطبية للمضايقة، وفقدنا أشخاصًا".

ومنذ اندلاع الحرب يُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بنهب أو عرقلة المساعدات، إضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية الهش أساسًا. 

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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