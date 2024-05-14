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الثلاثاء، 14-05-2024 12:14 م

تقرير : نحو 76 مليون نازح في العالم عام 2023

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الوكيل الإخباري- أعلن مركز رصد النزوح الداخلي، أن عدد النازحين الداخليين في العالم جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليون عام 2023.

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وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، جاء في تقرير صدر عن المركز اليوم الثلاثاء، أن النزاعات والعنف في السودان وفلسطين والدول الأخرى، أدت إلى ازدياد عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2023 إلى 75.9 مليون شخص ليصبح رقمًا قياسيًا جديدًا، منهم 68.3 مليون شخص اضطروا للنزوح بسبب النزاعات والعنف، فيما اضطر 7.7 مليون للنزوح بسبب الكوارث الطبيعية.

 


وأشار التقرير إلى أنه في السودان وحده بلغ عدد النازحين بحلول نهاية العام الماضي 9.1 مليون شخص، وهو أعلى مؤشر في تاريخ المتابعة في هذا البلد منذ عام 2008 وثاني أعلى رقم مسجل في بلد واحد بعد تسجيل 16.9 مليون نازح في أوكرانيا عام 2022. وأشار التقرير إلى أنه في قطاع غزة بلغ عدد النازحين داخليًا حتى نهاية العام الماضي 1.7 مليون نازح، ما يمثل 17 بالمئة من إجمالي عدد النازحين داخليًا بسبب الصراعات في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.

 


من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة العالمية في وقت سابق من الشهر الحالي، أن عدد المهاجرين في العالم تجاوز 281 مليون شخص، بمن فيهم 117 مليونًا نزحوا بسبب الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية.


يذكر أن مركز رصد النزوح الداخلي، هو مركز عالمي تأسس عام 1998 بمهمة عالمية وهي رصد النزوح الداخلي وإعداد التقارير المتعلقة به، حيث يوفر بيانات النزوح الداخلي، ويقدم التحليلات الموثوقة والمشورة اللازمة للمساعدة في فهم التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العالمية والتأهب لمواجهتها بشكل أفضل.

 


يشار إلى أن المركز تأسس كجزء من المجلس النرويجي للاجئين، ويعمل بالشراكة مع الحكومات ووكالة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لزيادة المعرفة وتعزيز القدرات ودعم الحلول المستدامة للنزوح الداخلي.

بترا


 




 

 


 

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