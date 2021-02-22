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الإثنين، 22-02-2021 10:49 ص

تكساس ما زالت تعاني عشرات الآلاف بلا كهرباء

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الوكيل الاخباري - أكد حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأحد، إن عشرات الآلاف من الأشخاص مازالوا بدون كهرباء في الولاية حتى الآن.

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وقال أبوت، إن "نحو 30 ألف شخص في تكساس ما زالوا بدون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة".

وأضاف، أبوت، أنه "ستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الأشخاص".


كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق اليوم الأحد، على إعلان تكساس منطقة "كارثة كبرى"، ويفتح الإجراء الباب للتمويل الفيدرالي للأفراد في تكساس، وتوفير الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وتقديم القروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وفقا لرويترز.


ويخطط بايدن لزيارة تكساس في أقرب وقت لتقييم الاستجابة الفيدرالية.

 

ويعاني الملايين من سكان تكساس من انقطاع التيار الكهربائي ويعاني أكثر من نصف الولاية من انقطاع خدمة المياه مع تفعيل إشعارات الماء المغلي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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