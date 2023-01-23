تكهنات بشأن ترشح بوتين للرئاسة في 2024

الوكيل الإخباري - أحجم الكرملين، الاثنين، عن الكشف عن نية الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية، وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

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وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية بشأن نوايا بوتين لعام 2024 عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.



وتقول منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون وحكومات غربية إن "الانتخابات الروسية ليست حرة أو نزيهة إذ قمع بوتين جميع منافسيه المحليين الرئيسيين أو نفاهم أو سجنهم على مدى فترة حكمه التي زادت عن عقدين". ( سكاي نيوز )