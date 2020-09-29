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الثلاثاء، 29-09-2020 04:46 م

تلفزيون الكويت يقطع بثه بشكل مفاجئ ويذيع القرآن الكريم - شاهد

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الوكيل الاخباري – قطع تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم، في الوقت الذي يتم فيه تداول العديد من الشائعات في البلاد.

ونشر موقع "القبس" الكويتي صورة لبث التلفزيون الكويتي معلقا: "تلفزيون الكويت يقطع بث برامجه ويذيع آيات من القرآن الكريم".

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وكان الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت طارق المزرم، قد دعا الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد انتشار شائعات حول وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تصدر تريند على "تويتر" الكويت، وتناقل نشطاء في هشتاغ يحمل اسمه ودعا له الجميع بالشفاء العاجل.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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