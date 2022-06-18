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السبت، 18-06-2022 02:22 م

تلفزيون روسي يبث فيديو لأميركيين مفقودين في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، لأميركيين تطوعا للقتال مع القوات الأوكرانية وفقدا قبل أيام.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين، إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين وهما جنديان أميركيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف بايدن: "يجب على الأميركيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا".

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن معلومات تفيد باختفاء مواطن أميركي ثالث خلال الأسابيع الأخيرة.

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف الذي يعمل مع القناة التلفزيونية العامة "آر تي" مساء الجمعة عبر تلغرام مقطع فيديو لألكسندر دروك ببزة عسكرية وهو يتحدث أمام الكاميرا. وقال دروك وهو جالس في مكتب: "أمي أريد فقط إخبارك بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني".

كما بثت "آر تي" عبر حسابها الرسمي في تلغرام مقطع فيديو لأندي هوين أوضح فيه أنه هو وألكسندر دروك يخوضان "معركة مع القوات الروسية" قرب خاركيف (شرق أوكرانيا).

وقال هوين: "القوات الروسية سيطرت على مواقعنا. اضطررنا إلى التراجع".

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وأشار إلى أنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء ساعات عدة.

كما تم تصوير الرجلين في مقاطع فيديو أخرى بثتها قناة "آر تي" قالا فيها إنهما "ضد الحرب".

ولم تتضح حتى الآن الظروف التي تحدث فيها الجنديان السابقان أو الجهة التي تحتجزهما.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية اليوم (السبت) أن السلطات الأميركية اطلعت على صور ومقاطع فيديو للمواطنين الأميركيين اللذين "يعتقد أن القوات العسكرية الروسية أسرتهما في أوكرانيا".

وقال المتحدث لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "نراقب الوضع عن كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب".

وكان أقارب الأميركيين قد أدلوا بتصريحات هذا الأسبوع في وسائل الإعلام، وقالت والدة دروك لويس لشبكة "سي إن إن" أول من أمس (الخميس)، إن ابنها ذهب إلى أوكرانيا بعد مناقشة الأمر معها لمدة شهر.

 

وأضافت: "أريد أن يعرف الجميع لا نريد عودة واحد من دون الآخر"، كما أكدت أنهما "كانا صديقين مقربين".

وذكرت جوي بلاك خطيبة هوين في المقابلة نفسها أنها لم تردها أخبار عنه منذ الثامن من يونيو (حزيران)، وأضافت: "قال لي إنه يحبني وإنه سيغيب لمدة يومين أو ثلاثة أيام. كان يحاول تجنب إثارة قلقي... لا أريد سوى أن أراه سليما".

 

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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