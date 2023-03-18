السبت 18-03-2023
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تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

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السبت، 18-03-2023 10:42 م

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمم المتحدة، السبت، تمديد الاتفاقية الدولية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية المبرمة في تموز 2022 لخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا.

رحّبت كييف على الفور بالتمديد قائلة إنه تم التفاوض على مدة 120 يوما لكن الرئيس التركي والأمم المتحدة لم يعلنا عن فترة زمنية، في حين قالت روسيا إنها وافقت على تمديد الاتفاقية 60 يوما فقط.

وقال أردوغان في خطاب متلفز "بعد محادثات مع الجانبَين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 آذار".

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