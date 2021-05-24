الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 02:19 م

تمديد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش

download (3)


الوكيل الإخباري- اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، وفق ما أعلنت الهيئة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين.

وأفاد المدير العام بالوكالة، رافايل غروسي الصحافيين "ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021".

اضافة اعلان

ونقل موقع اعتماد الالكتروني الإيراني عن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.


وأورد الموقع عن المبعوث، كاظم غريب آبادي، قوله "تم إخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بقرار إيران".


وأضاف أن بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، بينما ستظل بيانات الشهر المقبل لدى إيران وفقا للاتفاق".

 

وقالت إيران، يوم أمس الأحد، إن اتفاق المراقبة ومدته ثلاثة أشهر انتهى، وإن الوكالة لن تحصل على صور من داخل بعض المواقع النووية.


ويوم أمس الأحد، قالت إيران، إن اتفاقا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من يوم السبت، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني.


وجاء ذلك، بحسب التلفزيون الإيراني، على لسان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي أضاف أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق"، بحسب ما ذكرت رويترز.

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60aba3ca4c59b714b45f04fc

سويسرا والصحة العالمية تنشئان بنكا لتبادل الفيروسات الجديدة

image (1)

اعصار مدمر يقترب من الهند

7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

قرارات عاجلة من الملك سلمان

وزارة-القوى-العاملة

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

20170618_2_24298920_23265868_0

قطر : ندعم السودان في ملفي سد النهضة والخلاف الحدودي مع إثيوبيا

57384390_303

منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

أخبار متعلقة
14000231000091_Test_PhotoN

ظريف مخاطبا بلينكن: رفع العقوبات عن إيران ليس وسيلة تفاوض

22-136

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

1045355402_0_161_3070_1887_1200x0_80_0_1_337965c9bd1cc43f71f26b3cc88f403a

روحاني: سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل لاتفاق

302001_0

رفع علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرات لندن

1-128

نجاد: منصب ولاية الفقيه يجب أن يوافق عليه الشعب الإيراني

1621753554_734

الإمارات ترحب برفع واشنطن اسمها من قائمة حماية الملكية الفكرية