تمديد حالة الطوارئ في مصر لاعتبارات أمنية وصحية خطيرة

الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تمديد حالة الطوارئ.

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وتم الموافقة على القرار المعلن من الرئيس المصري، رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت، الموافق 24 يوليو.



وقال المستشار حنفي جبالي، "توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ".



وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذ القرار نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تم اتخاذ قرار بتمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت، الموافق 24 يوليو.



ونص القرار فى مادته الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

المصدر: روسيا اليوم