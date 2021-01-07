الجمعة 08-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الجزائر: 6 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا

بيلوسي: ترامب يمثل تهديدا فتاكا على الأميركيين ويجب عزله

مؤتمر صحفي حكومي السبت

اسبانيا : 245 وفاة و 42360 إصابة بكورونا في 48 ساعة

تمديد حظر حسابات ترامب في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى

بيان من إدارة الأزمات حول تعديل اوقات الحظر الشامل

إمام الحضرة الهاشمية يدعو إلى فرض الزكاة

بايدن: ترامب حرض الرعاع على مهاجمة الكونغرس

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

الخميس، 07-01-2021 10:10 م

تمديد حظر حسابات ترامب في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى

12021772538713193657


الوكيل الاخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، في منشور إن قيود فيسبوك على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستستمر على الأقل الأسبوعين المقبلين، وربما "إلى أجل غير مسمى".
اضافة اعلان

يمثل القرار تصعيدًا كبيرًا من جانب فيسبوك، حيث يتعرض لضغوط شديدة لحظر ترامب بعد خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.

وإذا استمرت القيود، فقد يكون فيسبوك أول منصة اجتماعية كبيرة تزيل ترامب بشكل دائم.

وفي وقت سابق، أعلنت فيسبوك منع ترامب من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة، بعد أن أزالت مقطع فيديو نشره لمؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب. كما واجه ترامب أيضاً حظراً لمدة 24 ساعة على إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

واتخذت شركة تويتر خطوة مماثلة يوم الأربعاء بإغلاق حساب ترامب على الشبكة، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات.

ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً من جانب شركات التواصل الاجتماعي ضد حساب ترامب، ويستجيب لدعوات جماعات الحقوق المدنية لحظر ترامب من المنصات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

بيلوسي: ترامب يمثل تهديدا فتاكا على الأميركيين ويجب عزله

5

بايدن: ترامب حرض الرعاع على مهاجمة الكونغرس

Alyemeny11-10-2016-555344

اليمن : وفاة وإصابة 13 مدنيا بقصف حوثي استهدف مدينة تعز

ErIB36AXYAAGlVZ

انتهاء الحظر الشامل في واشنطن

800

بركان يثور في إندونيسيا.. والخطر 5 كيلومترات

image

الامارات تعلن رسمياً موعد عودة الطلبة الى المدارس

أخبار متعلقة
5ff549214c59b72b0f7c6da4

أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

5ff6908e4c59b745975cf3bf

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

5ff60d8758ec0

اعلان حظر التجول في واشنطن

5ff5acea42360406705c837f

اشتباكات بين أنصار ترامب والسلطات الأمريكية بواشنطن

5eab43a22269a207f018c1e4

سيارة لترامب في مزاد علني.. والمبلغ المطلوب للحصول عليها.. صورة

5ff55920423604214973185d

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات