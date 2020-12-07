الإثنين 07-12-2020
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الإثنين، 07-12-2020 03:01 م

لغاية 10 ديسمبر الجاري

تمرين جوي بحريني أمريكي مشترك

علم البحرين
علم البحرين


الوكيل الإخباري - تنفذ قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح الجو الملكي التمرين الجوي المشترك مع القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة من 6 ولغاية 10 ديسمبر الجاري.

ويهدف التمرين الجوي المشترك بين الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني مع الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى "زيادة التنسيق العسكري وتقوية العمل الدفاعي المشترك في المجال الجوي وتحقيق التكامل المنشود بين القوتين، ومواصلة التعاون وتبادل التجارب العسكرية والخبرات القتالية بين القوات الجوية المشتركة في التمرين".

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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