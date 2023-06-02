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الجمعة، 02-06-2023 04:18 م

تنزانيا تعلن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ

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الوكيل الإخباري - أعلنت تنزانيا، اليوم، انتهاء تفشي فيروس ماربورغ المميت، بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وسُجّلت تسع حالات، ثمانٍ منها مؤكدة وواحدة محتملة، وست حالات وفاة من جراء تفشي الحمى النزفية التي أُعلن عنها أول مرة أواخر مارس، بحسب بيان منظمة الصحة.

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وكان ذلك أول تفشٍّ من نوعه في تنزانيا، الدولة الواقعة شرقي إفريقيا والبالغ عدد سكانها نحو 62 مليون نسمة.


وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة، ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد.


وهو من سلالة الفيروسات التي تشمل أيضا إيبولا الذي ضرب إفريقيا مرات عدة.
ويصل معدل الوفيات بماربورغ إلى 88 في المئة من الإصابات، وفق منظمة الصحة العالمية.


وثبت شفاء آخر حالة مؤكدة بماربوغ في تنزانيا في 19 أبريل، ما أطلق العد العكسي الإلزامي البالغ 42 يوماً قبل الإعلان عن انتهاء تفشي الفيروس، بحسب المنظمة.


ولا توجد لقاحات له أو علاجات مضادة للمصابين تمت الموافقة عليها.

 

البيان

 




 

 


 

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