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الأربعاء، 11-11-2020 03:57 م

مطالبين الشركات الأجنبية باتخاذ اللازم

تهديد حوثي للسعودية بخطوات تصعيدية جديدة

حوث
المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع


الوكيل الإخباري - هدد الحوثيون بخطوات تصعيدية جديدة ضد السعودية، مطالبين كافة الشركات الأجنبية بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، في بيان على "تويتر"، "ردا على استمرار العدوان الظالم والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ على بلدنا فإن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة".

 

وأضاف يحيى سريع "على ضوء ذلك فإننا نحذر كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك إخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيها في كافة المناطق بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري لأنها ستكون هدفا مشروعا من أهداف قواتنا العسكرية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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