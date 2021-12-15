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الأربعاء، 15-12-2021 01:15 م

تهديد رئيس حكومة ولاية ألمانية بالقتل لتأييده التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-تنفذ الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا، صباح اليوم الأربعاء، في شرق ألمانيا، حملة في مدينة دريسدن، بعد ورود تهديدات بالقتل ضد رئيس حكومة الولاية.

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وستكون الحملة بمساعدة قوات التدخل الخاصة، بعد التهديدات التي أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق "تلغرام"، كما أعلنت السلطات.


وحصلت الحملة بعد اختراق صحافيين من شبكة "تسي دي اف" العامة مجموعة في تطبيق المراسلات المشفرة "تلغرام"، أطلقت على حد قولهم تهديدات بقتل ميكايل كريتشمر، رئيس حكومة الولاية الذي يؤيد التلقيح ضد كوفيد-19.


وقالت الشرطة في بيان إن "تصريحات بعض أعضاء المجموعة توحي باحتمال حيازتهم أسلحة حقيقية وأقواس ونشابات".

 

روسيا اليوم

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