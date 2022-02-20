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الأحد، 20-02-2022 07:20 ص

تواصل القصف من قبل القوات الأوكرانية نحو دونيتسك

اوك


الوكيل الإخباري - أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية استهدف نقاط سكنية ومصنع حكومي في دونيتسك اليوم الأحد.

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وذكرت سلطات دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيماوية بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.


قبل ذلك، استهدف  الجيش الأوكراني نقاط سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين. وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك. واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة".


كما لفت بيان السلطات في الجمهورية  إلى أنه ومنذ منتصف ليل 20 فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.


أما في جمهورية لوغانسك، فأعلنت سلطاتها عن ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.


وجاء في البيان أنه "خلال اليوم الماضي في 19 فبراير 2022، اقترفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 49 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة". كما تم استخدام ألغام وقذائف من عيار 120 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، في عمليات القصف.


كما حذرت السلطات اليوم من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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