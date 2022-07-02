تواصل المعارك بمحيط ليسيتشانسك و21 قتيلا في ضربات قرب أوديسا

الوكيل الاخباري - تواصلت المعارك في أوكرانيا لا سيما حول مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية في شرق البلاد، وفي الجنوب حيث أدى قصف صاروخي على مبانٍ إلى مقتل 21 شخصا على الأقل بالقرب من أوديسا حسب كييف.



ويستمر القتال حول ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية لم يحتلها الروس بعد في منطقة لوغانسك إحدى مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.



وكتبت وزارة الدفاع الروسية في بيان الجمعة أن "القوات (الروسية) وصلت إلى بوابات ليسيتشانسك والجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة".

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