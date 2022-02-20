توافق فرنسي روسي بالسعي لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي الأحد، اتفاقهما على القيام بكل ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أشار بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، إلى مساع لعقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للحصول على التزام بوقف لإطلاق النار.



وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيسين توافقا أيضا خلال مكالمتهما الهاتفية، على “ضرورة إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي في الأزمة الحالية”، وأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “سيلتقي نظيره الروسي” سيرغي لافروف “في الأيام المقبلة”.