الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: استراتيجية السياحة تهدف لتجاوز مستويات 2019

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التكميلي

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

راصد جوي يحذر من تشكل السيول خلال المنخفض القادم

"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

إلغاء فحص كورونا على المعابر الحدودية في حال العودة للأردن خلال 72 ساعة

150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

الإثنين، 27-12-2021 10:13 ص

توتر واغلاقات في بغداد بشأن قرار المحكمة الاتحادية

-1-15


الوكيل الإخباري-العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة وفق ما أفاد مراسل روسيا اليوم.

اضافة اعلان

 

وذكر مراسل روسيا اليوم ، أن المحكمة الاتحادية ستعلن اليوم قرارها بشأن قبول الاعتراض على نتائج الانتخابات من عدمه، وهناك معلومات تشير إلى احتمالية رفضه.


وأضاف، أن المحتجين التابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا بالقرب من المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث)، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة













 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191222120323545

زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

3C148ACB-CE94-4C4A-8FE6-B6604655265B

السعودية وموريتانيا تبحثان سبل التعاون العسكري

الصين-رويترز

استمرار إغلاق مدينة شيان الصينية لليوم الخامس

61c96a024c59b70b7037b042

بريطانيا .. وزير الدولة يسمي 3 دول' معادية' لبلاده

61c956b34236044a023532d2

اصابتان بإطلاق نار بمدينة طرابلس في لبنان

61c959794236047f6c5499a4

رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء في البلاد

أخبار متعلقة
164041933161082700

بريطانيا تؤكد موقفها من حكومة الوحدة الليبية

61c584e942360407654901de

ألمانيا تسلم العراق مقترحاتها بخصوص لاجئين عراقيين

عراق

سقوط طائرة وسط العاصمة بغداد

العراق

المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لهجوم صاروخي

عراق

تظاهرة في بغداد احتجاجا على حفل محمد رمضان الأخير

61b53b5f4c59b7758736ff38

وزير الاقتصاد الليبي يتوقع تأجيل موعد الانتخابات من 3 إلى 4 أشهر