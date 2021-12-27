توتر واغلاقات في بغداد بشأن قرار المحكمة الاتحادية

الوكيل الإخباري-العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة وفق ما أفاد مراسل روسيا اليوم.

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وذكر مراسل روسيا اليوم ، أن المحكمة الاتحادية ستعلن اليوم قرارها بشأن قبول الاعتراض على نتائج الانتخابات من عدمه، وهناك معلومات تشير إلى احتمالية رفضه.



وأضاف، أن المحتجين التابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا بالقرب من المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث)، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.





روسيا اليوم