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الأحد، 13-12-2020 12:36 م

'توجيه أميري عاجل' بشأن فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية

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الوكيل الاخباري - أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية في السعودية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، توجيها أميريا عاجلا، بشأن فيديو يسخر من اسم قرية في السعودية.

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وقالت إمارة منطقة الحدود الشمالية، في بيان صحفي، إن "الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وجه باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى بالمنطقة، بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي".

 

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتهكم على اسم إحدى القرى بمنطقة الحدود الشمالية بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.

 

سبوتنيك

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