الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توقيف عريس أسبوعا لمخالفته أمر الدفاع

رسالة من الأمير حمزة بعد لقاء الأمير الحسن

تصريح من الخارجية الأميركية حول الاحداث في الأردن

الصناعة والتجارة : تقليص ساعات الحظر الجزئي قيد الدراسة

الخشمان : شكرا جلالة الملك المفدى

الاردنية للطيران : 120 موظف يتلقون لقاح كورونا

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

سلطة العقبة تدعو الجميع للتسجيل على منصة التطعيم

قطر: ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا

الملك يوكل الأمير الحسن بالتعامل مع موضوع الأمير حمزة - بيان

الإثنين، 05-04-2021 08:46 م

توجيه من السيسي للحكومة بشأن سلع رمضان

السيسي-2


الوكيل الإخباري - ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الإثنين، أن السيسي وجّه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض.

اضافة اعلان

ولفت موقع "بوابة الأهرام" إلى أن تلك المنافذ خاصة بتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان.


وشملت توجيهات السيسي أن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع، تماشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا.


وأشارت "بوابة الأهرام" إلى أن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ععع

سلطنة عُمان تمنع إقامة التراويح بالمساجد بسبب كورونا

تا

انفجاران جديدان يستهدفان جنوبي العراق

غ

إعصار مداري يودي بحياة أشخاص في إندونيسيا

fff

رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال رمضان

606b024b42360434f90b18dd

وزير الخارجية المصري يتجه إلى بيروت حاملا رسالة من السيسي إلى عون

606b055f4c59b71ac9744c87

هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

أخبار متعلقة
606b024b42360434f90b18dd

وزير الخارجية المصري يتجه إلى بيروت حاملا رسالة من السيسي إلى عون

العمرة-في-أول-ليلة-من-رمضان-825x510

وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر بياناً بشأن أداء العمرة في رمضان

مكة

السعودية : تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي

مبار

الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر المبارك

1542272857957078000

السيسي يعلن افتتاح وشيك لميناء مقابل ميناء جدة السعودي

1048514768_0_0_2799_1514_1000x541_80_0_0_8e1f2aa319c1a6d73a69c16f207cc17d

السيسي يوجه رسالة من قناة السويس