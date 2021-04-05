توجيه من السيسي للحكومة بشأن سلع رمضان

الوكيل الإخباري - ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الإثنين، أن السيسي وجّه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض.

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ولفت موقع "بوابة الأهرام" إلى أن تلك المنافذ خاصة بتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان.



وشملت توجيهات السيسي أن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع، تماشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا.



وأشارت "بوابة الأهرام" إلى أن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية.

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