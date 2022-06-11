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السبت، 11-06-2022 07:31 ص

توسيع قدرات الفحص للكشف عن الإصابة بجدري القرود في أمريكا

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الوكيل الإخباري - يعمل المسؤولون الصحيون الأمريكيون لتوسيع قدرات الفحص للكشف عن جدري القرود استجابة لنداءات من خبراء في الأمراض المعدية يقولون إن هناك حاجة إلى جعل الفحص الخاص بهذا الفيروس جزءا من الرعاية الصحية الاعتيادية.

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وقالت الدكتورة راشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الجمعة إن المراكز تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ومراكز خدمات الرعاية الطبية والمساعدة الطبية لتوسيع طاقة الفحص لتشمل معامل تجارية.


ولم ترد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على طلبات للحصول على المزيد من التفاصيل.


وفي الوقت الراهن تتم الفحوص الأولية للكشف عن الإصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة عبر شبكة تضم 69 معملا للصحة العامة ترسل النتائج إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتأكيدها.


وحتى الآن توجد 45 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 16 ولاية أمريكية. وتوجد أغلب حالات التفشي الحالي في أوروبا، فضلا عن أفريقيا التي يتوطن فيها المرض.

 

البيان


 




 

 


 

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