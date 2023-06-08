توغل 37 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع التايوانية

الوكيل الإخباري- دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية، اليوم الخميس، إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، في تكثيف جديد لطلعات الجيش الصيني خلال يوم واحد.



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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، أنه بدءا من الخامسة صباحا، دخلت "37 طائرة عسكرية صينية" منطقة الدفاع الجوي التايوانية.



وأضاف أنه قرابة الساعة 11:00 "أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقي تدريبات استطلاعية بعيدة المدى".



وكتبت الوزارة على "تويتر" أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على ذلك، إلا أنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل لا تزال مستمرة.



من جهتها تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، لكنها تؤكد على أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.



في السنوات الأخيرة، كثفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية في الجزيرة، وبلغت في 2022 ضعف الطلعات التي نفذتها العام السابق في ذلك القطاع.



ويقول محللون إن زيادة التوغلات الجوية للصين في منطقة الدفاع التايوانية، هي جزء من تكتيكات "المنطقة الرمادية" الأوسع التي تبقي الجزيرة تحت الضغط.

روسيا اليوم