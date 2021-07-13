توقعات بأن تحطم درجة الحرارة اليوم في موسكو رقما قياسيا

الوكيل الإخباري- صرّح خبير الطقس البارز في مركز فوبوس المتخصص، ميخائيل ليوس، بأن درجة الحرارة القياسية المسجلة في 13 يوليو، قبل 85 عاما، قد يتم كسرها في موسكو اليوم الثلاثاء.

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وكان ليوس قد ذكر في وقت سابق، أن التوقعات ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، تنبئ بأجواء غائمة خفيفة، ومن دون هطول أمطار، وبدرجة حرارة قصوى 33-35.



وقال إنه "بدرجة احتمال عالية، سيجري في موسكو اليوم الثلاثاء، تحديث الرقم القياسي اليومي التالي لدرجة حرارة الجو القصوى، والذي يبلغ لهذا اليوم 32.4 درجة، وقد سُجّل في عام 1936".

المصدر: روسيا اليوم