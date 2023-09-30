السبت 30-09-2023
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السبت، 30-09-2023 04:50 م

توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات تجرى حاليا لإقامة فعاليات تأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بإعلانه ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل.

وأظهرت صور متداولة من ميدان الجلاء إنشاء مسرح في الساحة والتحضير لفعاليات تأييد مع توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل.

وأعلنت العديد من النقابات منها نقابتا المعلمين والصيادلة وغيرهما، وحزب المؤتمر دعمهم للرئيس السيسي.

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كما حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس "الحملة الحزبية الشعبية" عصام خليل توكيلا لترشيح السيسي.


ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024 بعد نهاية فترة الرئيس السيسي، لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد الموعد الدقيق للانتخابات.


وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو. 

 

RT

 




 

 


 

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