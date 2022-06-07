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الثلاثاء، 07-06-2022 06:42 ص

توقيع اتفاقية إعفاءات من سمات الدخول بين العراق والصين

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الوكيل الإخباري -أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، توقيع بغداد اتفاقية مهمة مع بكين تشمل إعفاءات من سمات الدخول بين البلدين لبعض الفئات من المواطنين.

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وقال إنه "تم توقيع اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية والخاصة من سمات الدخول بين العراق والصين"، مبينا أن "الاتفاقية وقعت على مستوى وزارة الخارجية من قبل الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات الثنائية بالوزارة نزار الخير الله مع سفير الصين لدى بغداد".


وأوضح أن "الاتفاقية ستنتقل إلى مرحلة المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وبعد ذلك ننتقل إلى المستوى الثالث وهو مستوى تبادل الأحبار بين الجانبين استعدادا لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".


وأضاف أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي بسياق تراكم الخطوات في المسار الاستراتيجي مع الصين وحرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المصالح المشتركة والاستراتيجية بين البلدين لاسيما في قطاعات الطاقة والصناعة والصحة والتبادل الثقافي والتعليم".


وتابع: "نأمل من هذه الاتفاقية أن تنعكس ايجابيا على مستوى تسيير دخول التجار والمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك أن تعزز من توسيع نقاط التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، فضلا عن تيسير التنقل والعمل والتبادل على مستوى الدبلوماسيين والكوادر الخاصة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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