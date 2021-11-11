الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 21.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الأونروا الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والميزانية العامة للوكالة

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الخميس، 11-11-2021 11:32 م

توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 21.5 مليون دولار للإسهام في تمويل برنامج الأونروا الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والميزانية العامة للوكالة

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 الوكيل الاخباري - تم اليوم التوقيع على اتفاقية منحة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي للإسهام في تمويل برنامج الأونروا الصحي في الجمهورية اللبنانية الذي يهدف إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية ، وذلك عن طريق الإسهام في دعم برنامج الأونروا الصحي للاجئين الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات لحوالي 2,936 مريضاً بحاجة إلى رعاية طبية تشمل علاج أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة والحروق والخدمات التخصصية الأخرى.

كما وقع الطرفان على اتفاقية منحة أخرى بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و 2022، وسيساعد هذا الدعم المالي غير العادي الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئي فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.

وقع إتفاقية المنحة نيابة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للوكالة السيد فيليب لازاريني، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المدير العام السيد مروان عبدالله ثنيان الغانم.

وتأتي هذه المساهمة ضمن إطار تعهد دولة الكويت خلال الحوار الإستراتيجي الوزاري الثالث حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2020، ذلك دعماً لأهدافها التي ترمي إلى ضمان وحماية اللاجئين الفلسطينيين وتأمين إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الرئيسية لهم.

ويساهم الدعم على التوفير خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات لحوالي 2,936 مريضاً بحاجة الى رعاية طبية تشمل علاج امراض السرطان وامراض القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة والخدمات الاخرى.

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