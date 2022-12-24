توقيف اثنين من كبار ضباط الشرطة الكوريين الجنوبيين

الوكيل الاخباري- أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة توقيف بحق اثنين من كبار ضباط الشرطة الكورية الجنوبية لفشلهما في التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في حي "إيتوان" وأسفر عن مقتل 158 شخصا.

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وأصدرت المحكمة أمس الجمعة، مذكرة التوقيف بحق "لي إيم-جيه"، الرئيس السابق لمركز شرطة "يونغسان"، بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة أو الإصابة.



ويتهم "لي" بأنه لم يتخذ تدابير كافية للتحكم في حركة الحشود بعد التحذيرات المسبقة من الازدحام خلال احتفالات الهالوين، كما يتهم بتأخره في الوصول إلى الموقع بعد حوالي ساعة من سقوط الضحايا.



كما وافقت المحكمة على القبض على "سونغ بيونغ-جو"، الرئيس السابق لغرفة الطوارئ بمركز الشرطة الخاصة بخط 112 لاستقبال البلاغات الطارئة، بنفس التهمة.



روسيا اليوم