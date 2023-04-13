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الخميس، 13-04-2023 10:20 م

توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق الأميركية

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أوقف مشتبهاً به في قضية الوثائق السرّية التي تمّ تسريبها والتي يُعتقد أنّ عنصراً في الحرس الوطني يقف خلفها.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إنّ الشرطة الفدرالية أوقفت عنصراً في الحرس الوطني الجوّي في ولاية ماساتشوستس، في حين بثّت شبكة "سي إن إن" مشاهد من نورث دايتون أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيراً ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.

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