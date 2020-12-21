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الإثنين، 21-12-2020 08:05 ص

على خلفية ملف النفايات المستوردة من إيطاليا

توقيف وزير البيئة التونسي

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العاصمة التونسية تونس


الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات التونسية وزير البيئة والشؤون المحلية، مصطفى العروي، يوم أمس الأحد، على خلفية ملف النفايات المستوردة من إيطاليا، وفقا لمصادر إعلامية تونسية.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في تونس، بدر الدين القمودي، أمس الأحد، إلى إيقاف عدد من القيادات في الديوانة، ومسؤولين في وزارة البيئة، وذلك في إطار علاقة بقضية النفايات المستوردة من  إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة.

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وأوضح القمودي في تصريحات صحافية ، أن سلسلة التوقيفات ستتواصل، وذلك على ضوء الأبحاث، لتشمل قيادات عليا أخرى وفق قوله، حيث كشف القمودي أن قرار إيقاف وزير البيئة صدر، وهو مباشر لمهامه، الأمر الذي اعتبره سابقة، ومكسبا من مكاسب "ثورة 17 ديسمبر"، وفقا لتعبيره.


وأقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، وزير البيئة، ليلة أمس، إثر الكشف عن وصول شحنات من النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا بدون ترخيص.


وكانت السلطات التونسية قد حجزت في الشهر الماضي، 70 حاوية لنفايات مستوردة من إيطاليا بغرض إرجاعها من حيث أتت، وتعاين 200 حاوية أخرى بميناء سوسة على وقع جدل كبير إثر كشف الإعلام التونسي هذه الفضيحة قبل أيام.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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