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الجمعة، 24-06-2022 04:52 م

تونس: إحباط عملية إرهابية تستهدف الأمن

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الداخلية التونسية ، إحباط عملية إرهابية ليلة البارحة، حاول من خلالها شخص تشتيت التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة،والاعتداء على عنصري أمن.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزقية خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن "العنصر الإرهابي" الذي ألقي القبض عليه بعد طعنه رجلي أمن اثنين، هو عنصر ذو سوابق عدلية وقد حكم عليه بالسجن 17 عاما وأطلق سراحه في العام 2021.

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