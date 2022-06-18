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السبت، 18-06-2022 02:47 م

تونس: إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ24 شخصا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن وحدة عائمة تابعة لجيش البحر تمكنت أمس الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير نظامية لـ24 مهاجرا تونسيا، من ضمنهم طفل وامرأة.

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وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأن المهاجرين كانوا على متن زورق بالموقع شمال جزيرة زمبرة على بعد 35 كلم.

وأشارت إلى أنه بالتحري معهم، صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 6 و41 عاما، وأنهم أبحروا من سواحل غار الملح، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 يونيو الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوجه بهم إلى الميناء التجاري ببنزرت حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم .

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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