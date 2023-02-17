تونس: إحباط 191 هجرة غير شرعية وإنقاذ 5216 شخصا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 191 عملية هجرة غير شرعية بحرًا وإنقاذ 191 عملية اجتياز للحدود البحرية، وأنقذت 5216 شخصًا، منهم 560 تونسيًا و4656 أجنبيًا.

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وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في منشور على صفحتها الرسمية، أنه وخلال الفترة من 13 إلى 16 شباط، قامت الأقاليم البحرية بضبط 74 عملية وإنقاذ 1991 شخصًا، منهم 341 تونسيًا و1658 أجنبيًا، كما قامت قوات الدرك البحري بضبط 20 عملية ونجدة وإنقاذ 654 شخصًا، بينهم 44 تونسيًا و 610 أجنبيًا.



وبحسب الوزارة، تمكنت القوات التونسية وخلال 2022 من التصدي لنحو 2406 عمليات اجتياز، كما قامت بإنقاذ 38713 شخصًا، منهم 11218 تونسيًا و27495 أجنبيًا، وقامت بتفكيك الشبكات الضالعة في التنظيم.

بترا