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الخميس، 21-04-2022 01:50 م

تونس.. إصابة 19 شخصا بانزلاق حافلة

حادث


الوكيل الإخباري-أصيب 19 عاملا بمصنع للملابس المستعملة بجبل الوسط في تونس إثر انزلاق الحافلة التي كانت تقلهم بعد احتكاكها بحافلة أخرى معدة لنقل العملة تابعة لمصنع أدوية بمدينة واد الليل.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة إصابة 17 عاملة وعاملين اثنين، إثر انزلاق الحافلة التي كانت تقلهم بعد احتكاكها بحافلة أخرى واصطدامها بحاجز حديدي وخروجها عن الطريق الواقعة بمدخل مدينة البطان، وذلك على الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس.

وأفاد بأنه تم توجيه سيارتي حماية مدنية وسيارة إسعاف إضافية إلى أخرى تابعة للصحة العمومية لنقل المصابين الى المستشفى المحلي بطبربة، قائلا ان الاصابات المسجلة لا تشكل خطورة.

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روسيا اليوم

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