تونس: إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس

الوكيل الاخباري - أنقذت القوات البحرية بالجيش التونسي 117 مهاجرا غير شرعي بعملية مشتركة مع الحرس البحري، عقب انقلاب مركبهم.

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وأفاد موقع تونسي، بأن أعمار من تم إنقاذهم تتراوح ما بين 6 أعوام و37 عاما.

وصرحوا أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و 29 مايو إنطلاقا من سواحل مدينة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه أوروبا.



وتم التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر - روسيا اليوم