الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 11:52 ص

تونس: إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس

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الوكيل الاخباري - أنقذت القوات البحرية بالجيش التونسي 117 مهاجرا غير شرعي بعملية مشتركة مع الحرس البحري، عقب انقلاب مركبهم.

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وأفاد موقع تونسي، بأن أعمار من تم إنقاذهم تتراوح ما بين 6 أعوام و37 عاما.

 

وصرحوا أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و 29 مايو إنطلاقا من سواحل مدينة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه أوروبا.

 

وتم التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية.

 

المصدر - روسيا اليوم

 

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