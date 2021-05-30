تونس: إنقاذ 117 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس

الوكيل الاخباري - أنقذت القوات البحرية بالجيش التونسي 117 مهاجرا غير شرعي بعملية مشتركة مع الحرس البحري، عقب انقلاب مركبهم.
وأفاد موقع تونسي، بأن أعمار من تم إنقاذهم تتراوح ما بين 6 أعوام و37 عاما.
وصرحوا أنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 28 و 29 مايو إنطلاقا من سواحل مدينة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه أوروبا.
وتم التوجه بهم إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر - روسيا اليوم
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