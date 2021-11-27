تونس: إنقاذ 460 مهاجرا غير شرعي على السواحل الجنوبية الشرقية

الوكيل الاخباري- تمكنت وحدات جيش البحر التونسي ، الليلة الماضية، من إنقاذ 461 مهاجرا غير شرعي على سواحل مدينة بنقردان في أقصى الجنوب الشرقي التونسي.

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وقال الهلال الأحمر التونسي، في بيان اليوم السبت، أن المهاجرين الذين ينتمون إلى 17 جنسية مختلفة، تعطل قاربهم بالقرب من المياه الإقليمية بين تونس وليبيا، ليلا، عندما كانوا في رحلة بحرية سرية متجهة الى السواحل الإيطالية.



وتم انقاذ المهاجرين من طرف جيش البحر التونسي والحماية المدنية وقوات خاصة من الحرس البحري، وتم اقتيادهم لميناء الكتف بمدينة بنقردان، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، ونصب الهلال الاحمر التونسي الخيام لإيوائهم ظرفيا .

المصدر: بترا