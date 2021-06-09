الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد: نعم القائد الذي حملَ راية الأجداد

رئيس وزراء أرمينيا يكشف سبب الهزيمة في قره باغ

لجنة التعليم النيابية تناقش خطة وزارة التربية لسد الفاقد التعليمي

إحباط تهريب أجهزة خلوية في جمرك مطار الركاب

صحيفة عبرية : الاحتلال سيسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة

رمزي العجارمة يؤدي اليمين في مجلس النواب اليوم

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الـ22

ارتفاع طفيف على الحرارة الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مستشفى الجامعة الاردنية : لن يتم استقبال أي مراجع غير مسجل على المنصة الإلكترونية

الأربعاء، 09-06-2021 08:37 ص

إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع

تونس .. احتجاجات إثر وفاة شاب بعد احتجازه

تن
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت أنباء من تونس بوقوع صدامات بين الأمن التونسي وشبان حاولوا اقتحام مركز للأمن الوطني في إحدى ضواحي العاصمة على خلفية مقتل شاب بعد توقيفه.

اضافة اعلان

وذكر موقع "موزاييك" أن الوحدات الأمنية التونسية اضطرت أمس الثلاثاء إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء لإبعاد أعداد كبيرة من الشبان، حاولوا اقتحام مركز للأمن الوطني بالعطار في ضاحية سيدي حسين السيجومي.

 

وروى الموقع استنادا إلى ما وصفها بمعطيات مؤكدة، أن هذه الأحداث كانت ناجمة عن "وفاة شاب تم إيقافه بجهة الجيارة وسط اختلاف الروايات حول الأسباب الحقيقية لوفاته".


ونقل عن مصادر تأكيدها أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية/ تونس 2 أذنت بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb_282782_700_400_0_0_exact

رئيس وزراء أرمينيا يكشف سبب الهزيمة في قره باغ

60c0096a4c59b724361927c7

فرنسا تعلق المساعدات والدعم العسكري لإفريقيا الوسطى

1-1443152

اجتماع دولي بتنظيم فرنسي لدعم الجيش اللبناني

60bfecd042360413b56d7ddf

للمرة الثالثة.. مجلس الأمة الكويتي يفشل مجددا في الانعقاد بسبب تغيب الحكومة

60c006f64c59b727504f3f46

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا يهدف لمواجهة نفوذ الصين المتزايد

5555

شاهد بالفيديو - الشيف التركي بوراك يحفر حفرة عميقة في صحراء دبي

أخبار متعلقة
405e3011-76a6-445a-a7a1-e8a1d08fbca6

مجلس النواب التونسي يعقد جلسة ضد التطبيع

60b88cb842360422a04645e0

رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى تونس

تونس

تونس تسجل هزتين أرضيتين في ولاية منوبة

201901031032143214

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

60adeaf34c59b75ab35e4c98

سفارة تونس بموسكو توضح أسباب تعذر عودة الطلبة التونسيين إلى روسيا

60a900034236045a3072cdb6 (1)

المشيشي يبدأ زيارة رسمية لطرابلس الليبية