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السبت، 02-04-2022 01:07 م

تونس .. اضراب عام لمؤسسات الاعلام اليوم

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الوكيل الإخباري-بدأ صحفيو مؤسسات الإعلام العمومي في تونس، في إضراب عام حضوري كامل، اليوم السبت، وذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 22 آذار.

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وجاء في بيان المكتب التنفيذي للنقابة أن الإضراب يشمل جميع المؤسسات الإعلامية العمومية، ويستثنى فقط تغطية الإضراب، والأخبار العاجلة والضرورية للصالح العام.


وأضاف أن المؤسسات المعنية بالإضراب هي مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين مركزيا وجهويا ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وصحيفة لابريس.
وقالت النقابة إن الإضراب جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبها.

 

بترا

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