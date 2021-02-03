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الأربعاء، 03-02-2021 01:49 م

لتردي أوضاع المنظومة الصحية

تونس.. الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يعلنون الإضراب العام

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من المصدر


الوكيل الإخباري - ينفذ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما يشمل جميع المستشفيات الجامعية في كل أرجاء البلاد.

ويأتي ذلك، على خلفية عدم تطبيق الحكومة للنصوص الترتيبية المبرمة في 6 أكتوبر 2020، وتردي أوضاع المنظومة الصحية العمومية، وفق ما قالت أحلام بلحاج الكاتبة العامة للنقابة.

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وتتعلق تلك النصوص بمراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التدريس والترفيع في منحة التكوين والبحث العلمي وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين وتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة وطب الأسنان مع نظرائهم الاستشفائيين الجامعيين.


وقالت بلحاج في وقت سابق إن القطاع الصحي في تونس كارثي، داعية الحكومة إلى التدخل لإنقاذه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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