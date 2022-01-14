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الجمعة، 14-01-2022 11:57 م

تونس: الحكم بإعدام 9 متهمين بقضية مقتل ضابط بالجيش

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة مختصة في تونس بالنظر في جرائم الإرهاب مساء اليوم الجمعة حكما بإعدام تسعة ارهابيين متهمين في قضية قتل الضابط بالجيش سعيد الغزلاني.

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وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن ضد 15 متهما آخرين بمدد مختلفة، تتراوح بين 32 و44 عاما.


وكانت مجموعة من الإرهابيين قد قتلت الغزلاني رميا بالرصاص بمنزله المحاذي للمرتفعات الغربية التي تتحصن بها جماعات ارهابية في تشرين الثاني 2016.


وفي كانون الأول سنة 2018 قامت مجموعة إرهابية أخرى باغتيال شقيقه بالرصاص قرب منزله قبل أن تلوذ بالفرار إلى المرتفعات القريبة.

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