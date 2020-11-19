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الخميس، 19-11-2020 02:13 م

حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات

تونس: القضاء على عناصر إرهابية وإصابة آخرين

تووس
عناصر من القوات الأمنية التونسية - من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإلحاق إصابات في صفوف آخرين إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات.

 

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وخلال جلسة استماع للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، كشف أنه "تم إيقاف خلية دعم خلال شهر نوفمبر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية".

 

وشدد على أن "الوضع يستوجب البقاء في أعلى درجات اليقظة والحذر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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