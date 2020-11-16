تونس: الكشف عن خلايا إرهابية واحتجاز 1020 تكفيريا

الوكيل الإخباري - أوقفت الوحدات الأمنية منذ بداية السنة بدعم من المؤسسة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، 1020 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية.

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وأكّد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الاثنين أنه جرى الكشف عن 33 خلية تكفيرية وإيقاف 119 متهما، وبلغ عدد العمليات الأمنية الاستباقية 48 عملية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية وحجز أسلحة وكمية من الذخيرة وألغام تقليدية الصنع ومواد متفجرة.



وأوضح أن التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة شهدت تغييرا خلال سنة 2020 على مستوى استراتيجياتها مستغلة انشغال الدولة وتركيزها على مجابهة فيروس كورونا.



