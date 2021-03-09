تونس.. انتشال 14 جثة لمهاجرين

الوكيل الإخباري - أنقذت وحدات الحرس البحري التونسي على مرحلتين مهاجرين غير نظاميين في سواحل صفاقس بينهم تونسيان اثنان، بعد غرق مركبين كانوا على متنهما.

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وبحسب ما صرح به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، تم حتى الآن انتشال 14 جثة لمهاجرين من جنسيات إفريقية، بينهم 9 نساء و4 أطفال.

المصدر : روسيا اليوم

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