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الثلاثاء، 09-03-2021 02:36 م

بينهم 9 نساء و4 أطفال

تونس.. انتشال 14 جثة لمهاجرين

تونس
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أنقذت وحدات الحرس البحري التونسي على مرحلتين مهاجرين غير نظاميين في سواحل صفاقس بينهم تونسيان اثنان، بعد غرق مركبين كانوا على متنهما.

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وبحسب ما صرح به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، تم حتى الآن انتشال 14 جثة لمهاجرين من جنسيات إفريقية، بينهم 9 نساء و4 أطفال.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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