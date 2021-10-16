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السبت، 16-10-2021 08:57 ص

تونس تبحث مع السعودية والإمارات مسألة دعم موارد الدولة

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الوكيل الاخباري- كشف البنك المركزي التونسي عن مفاوضات متقدمة مع السعودية والإمارات لتعظيم موارد الدولة التونسية التي تعاني نقصا شديدا.

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وقال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، لإذاعة "شمس أف أم" ، أمس الجمعة، إنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي.

وأشار إلى وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

وأوضح المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.

وأكد على أنه لا مجال للخوف على الأجور، مبينا أن أجور الشهر الحالي متوفرة، وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها. وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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