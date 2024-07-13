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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-07-2024 08:39 ص

تونس.. تدابير قضائية بحق المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي

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الوكيل الاخباري- أكد مصدر حقوقي أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية قرر منع السفر وتحديد مقر إقامة أمين عام حزب "العمل والانجاز" والمرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي.

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وأفاد المصدر أنه تم أيضا منع عبد اللطيف المكي من الظهور الإعلامي.

 

وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي في تصريح لوكالة "الأناضول": "إن قاضي التحقيق استجاب لمطلب هيئة الدفاع بتأخير النظر في القضية التي يحال عليها المكي إلا أنه اتخذ جملة من التدابير التحفظية".

وأضافت بوعلي أنه "من التدابير التحفظية حجر السفر وتحديد مجال الحركة في دائرة معتمدية الوردية قرب العاصمة".

والثلاثاء 2 يوليو الجاري أعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاء من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

 




 

 


 

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