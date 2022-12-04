الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

الأحد، 04-12-2022 11:44 ص

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

image


الوكيل الاخباري- تستمر الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في تونس المقررة 17 ديسمبر الجاري، فيما يبقى الرهان الأكبر للسلطات، ضمان إقبال شعبي واسع.

ويرى مراقبون، أن أهمية الاستحقاق الانتخابي المنتظر تتمثل في رمزيته كمنطلق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تتقاطع مع ما كان سائداً من العام 2011. وأشار المحلل السياسي أبوبكر الصغير، إلى أن استحقاق 17 ديسمبر سيشكل حدثاً مهماً باعتباره أول استحقاق ينتظم بعد إقرار الدستور الجديد، ووفق منظومة التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على قانون الانتخابات، وفي ظل التجاذبات بين السلطات والمعارضة التي تحاول جر الشارع لخيار المقاطعة، إلا أنها تصطدم برفض شعبي كبير.

ووفق التعديلات التي تم إقرارها على القانون الانتخابي، تم التنصيص أن يجري التصويت في الانتخابات البرلمانية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الحاجة، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مرشحاً واحداً في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة. وحال تقدم للانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها، وفي حال حصل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنه يصرح أيضاً بفوزه بالمقعد.

اضافة اعلان

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638c75a842360466ae486aa0 (1)

مقتل ثلاثة من عمال المرافق بانفجار في لوغانسك

335451-1563132964

بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات

image - 2022-12-04T120833.461

ألمانيا.. وفاة شخص إثر حريق بدار مسنين والشرطة تطوق المنطقة

638c61be4c59b70b5b46a1c2

جرحى بانفجار هز مبنى سكنيا في جنوب تركيا

5a59f34aa7fd50cadc6a803662fc2fab

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

638c57664c59b77aca62eef7

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ 4 عملاء على صلة بالموساد

أخبار متعلقة
6388e0f34c59b76f1a0f1631

تونس.. القبض على 17 أجنبيا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية

638473e342360470a43323ba

في مواجهة الاحتجاجات على الإغلاق الصارم.. بكين تبحث عن حل وسط